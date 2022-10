SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo de Alagoas Rodrigo Cunha (União) decidiu usar na propaganda eleitoral desta sexta-feira (14) imagens da ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Laurita Vaz lendo o voto que afastou o governador Paulo Dantas do cargo até o fim do ano.

Foi destacado, por exemplo, o trecho em que a ministra afirma serem Dantas e sua esposa os principais beneficiários do desvio da Assembleia Legislativa de Alagoas dos "vultuosos valores de R$ 54 milhões".

Em outro trecho, Laurita diz que "chama a atenção o tamanho da ousadia dos criminosos" de manterem o esquema de saque de salários de funcionários fantasmas. Em um terceiro, diz que o casal experimentou "aumento exuberante" do padrão de vida, tendo saído de um apartamento avaliado em R$ 500 mil para uma mansão avaliada em R$ 8 milhões.

Ao final desse trecho, Rodrigo Cunha aparece cobrando uma explicação de Paulo Dantas a respeito do seu envolvimento no esquema investigado em um debate marcado para o próximo dia 20. "Não fuja. O povo de Alagoas está esperando uma explicação", diz.

A Corte Especial do STJ decidiu nesta quinta-feira (13), por 10 votos a 2, manter o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), determinado pela ministra Laurita Vaz, relatora do caso.

Paulo Dantas é candidato à reeleição e é apoiado pela família do senador Renan Calheiros (MDB-AL) e também pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governador afastado se diz vítima de uma operação montada para prejudicá-lo, com a interferência dopresidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que nega.