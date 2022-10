SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A médica Nise Yamaguchi disse ao Painel que não exercerá cargo em eventual governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Após participar de encontro na terça (11) com ele no Hospital das Clínicas, em São Paulo, cresceu a especulação de que ela seria possível membro do governo do ex-ministro.

Nise tornou-se conhecida nacionalmente por sua defesa de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19, como a hidroxicloroquina, encampada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela foi indiciada por epidemia com resultado morte pela CPI da Covid.

"O Tarcísio tem já uma equipe bem montada que tem sido bastante ativa. Apoiei bastante a candidatura dele, sou presente em termos de apoio, mas não acho que deva ser convidada", afirma. "Quando isso vai acontecer, existem conversas prévias, o que não é o caso", completa.

"Ele tem uma característica bastante técnica e está bem cercado de técnicos. Não vejo então essa possibilidade. Claro que, se vier um convite, considerarei a avaliação. Mas não vejo isso como algo tão presente, não tenho sido diretamente cogitada", diz a médica.

O mais cotado para assumir a secretaria de Saúde em eventual governo Tarcísio é o ex-deputado Eleuses Paiva, que Nise diz conhecer e apoiar. Ele foi presidente do Conselho Federal de Medicina e elaborou a parte de Saúde do programa de governo do ex-ministro.

Nise concorreu ao cargo de deputada federal por São Paulo pelo Pros, mas não foi eleita. Ela recebeu 36.690 votos e tornou-se a primeira suplente de sua sigla.

"Sou muito bem recebida pela população, tive votos em todo o estado. Meus votos provavelmente não se concentraram só nos conservadores. Me sinto muito acolhida. Taxistas, empregados, porteiros, farmacêuticos, enfermeiros e a moça da limpeza vieram dizer que estavam votando em mim. Me senti grata pelos votos que tive", afirma.

A médica afirma que agora se dedicará a projetos na área de cancerologia.