BELO HORIZONTE, MG, E TERESINA, PI (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou seu rival na disputa pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de "ladrão sem caráter" e utilizou de forma preconceituosa e desvirtuada, também para atacar o adversário, a sigla CPX.

As declarações foram dadas durante comício na manhã deste sábado (15) em Teresina (PI). A capital piauiense é a primeira de três das principais cidades do nordeste que o presidente visitará até a noite de hoje. O candidato à reeleição estará ainda em Fortaleza (CE) e São Luís (MA).

Boa parte do discurso de Bolsonaro em Teresina foi reservada para ataques ao rival. O Piauí é onde Lula conseguiu o melhor desempenho contra o presidente no primeiro turno da eleição, alcançando 74,25% dos votos válidos, contra 19,90% do presidente.

No discurso, Bolsonaro voltou a citar declarações de Lula sobre a população voltar a beber cerveja e comer carne caso seja eleito. "Agora diz que vai dar picanha com cerveja. Mentiroso, mal caráter, ladrão", discursou, em tom exaltado, no comício, realizado em espaço privado no bairro São João, zona leste de Teresina.

Conforme Bolsonaro, Lula não fez nada para o povo quando governou. "Esse ladrão, no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social), fez obras fora do Brasil. E para aqui, não fez nada. Não olhou para o povo. Olhou apenas para os seus amigos, os seus 'cupinchas', os seus CPX", disse.

Redes sociais bolsonaristas, após Lula aparecer com um boné com a sigla CPX em campanha no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, passaram a divulgar fake news afirmando se tratar de abreviação ligada a gíria usada por criminosos. As letras, no entanto, significam complexo, nome dado a um conjunto de favelas.

Bolsonaro voltou a falar que, se reeleito, pretende reduzir a maioridade penal e, também neste tema, atacou o rival. "Lula, os seus amiguinhos, de 16 e 17 anos, que gostam de roubar celular e matar jovens, o futuro deles vai ser apodrecer na prisão", afirmou.

Cenário adverso Em Teresina a diferença entre Lula e Bolsonaro foi menor, na comparação com o resultado estadual, mas, ainda assim, bastante expressiva a favor do ex-presidente. Lula teve 62,37% dos votos válidos, ante 28,63% do rival na cidade.

Além disso, no domingo (2), Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador do estado em primeiro turno. A principal chapa rival era formada por Sílvio Mendes (União Brasil) e Iracema Portela (Progressistas), ex-mulher de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e líder do Centrão. A vitória foi por 57,17% dos votos válidos contra 41,62%.

Bolsonaro chegou a Teresina na noite de sexta, depois de participar de atos de campanha no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.