SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O eleitorado leva mais em conta na definição do voto para presidente o alinhamento dele com candidatos a governador do que eventual apoio de personalidades de fora da política, como artistas e esportistas, de acordo com pesquisa Datafolha.

Levantamento do instituto feito entre quinta (13) e sexta-feira (14) aponta que 31% dos entrevistados dizem que o apoio do seu candidato ao governo influencia muito na escolha do voto no segundo turno, ante 49% que dizem que isso não influencia.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O Datafolha também questionou sobre a influência na definição do voto de um artista da TV que o entrevistado goste. Responderam que isso influencia muito apenas 13% dos entrevistados.

Em pergunta sobre a importância de influenciadores da internet na decisão, o patamar foi parecido: apenas 14% atribuíram peso a esse fator.

Em relação a esportistas, as respostas afirmativas também foram escassas: somente 15%.

O Datafolha ouviu 2.898 pessoas em 180 municípios de todo o país.

Quando os entrevistados foram questionados sobre eventual peso na definição de seu voto da posição de familiares e amigos, houve mais respostas positivas.

Disseram que esse fator influencia muito 26% dos eleitores, ante 57% que não atribuem importância a ele.

Em relação ao apoio a um dos candidatos de um líder religioso que o entrevistado goste, 22% disseram que isso influencia muito.

No segundo turno da disputa presidencial, os candidatos Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) têm corrido atrás de apoio de personalidades como forma de reforçar sua base política.

Bolsonaro, por exemplo, conseguiu ainda na reta final do primeiro turno manifestação de apoio do jogador Neymar. Lula conta, entre outros, com o influencer Felipe Neto e a cantora Anitta.

A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01682/2022.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.