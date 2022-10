SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explorou a fala do adversário Jair Bolsonaro (PL) sobre garotas venezuelanas em publicação de sua conta no Facebook.

"Você que é mãe, você que é pai: veja só o que Bolsonaro falou sobre meninas de 14 anos", diz a peça de 30 segundos produzida pela campanha petista. "Pintou um clima? Com uma garota de 14 anos? É esse homem que diz defender a família?", completa.

O vídeo exibe trecho de uma entrevista do presidente na última sexta-feira (14). Nela, Bolsonaro descreve um passeio de moto de 2021, quando entrou em uma casa com meninas venezuelanas.

"Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três ou quatro, bonitas, de 14 ou 15 anos, arrumadinhas, num sábado, em uma comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei", conta.

Na entrevista, Bolsonaro critica o regime venezuelano e sugere que ocorria prostituição infantil no local sob a justificativa de elas estarem arrumadas. Em reportagem do UOL, a declaração foi refutada por uma das mulheres que estavam na casa. Segundo ela, ocorria uma ação social naquele dia.

Desde a noite de sábado (15) a fala de Bolsonaro é criticada nas redes sociais. No começo da tarde deste domingo (16), "Bolsonaro pedófilo" ainda estava entre os assuntos do momento no Twitter.

Aliado de Lula, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se manifestou em suas redes sociais. "O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa!", escreveu.

A campanha de Bolsonaro tenta apagar o incêndio. Na madrugada de sábado para domingo, o presidente fez uma live para dizer que o PT "extrapolou todos os limites".

Ele afirmou que "sempre combateu a pedofilia, sempre foi contra o regime venezuelano" e que o PT recortou pedaços da live que era para mostrar sua indignação e inverteu o sentido.

"O PT está tentando me desqualificar, distorceu, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses", completou.

Desde sábado, a campanha do presidente já pagou até R$ 166 mil para impulsionar três anúncios no Google que dizem que o presidente não é pedófilo.

Neste domingo, Bolsonaro publicou um vídeo em seu Twitter com trechos da live da madrugada e da visita à casa em 2021 --que exibe o rosto das meninas.