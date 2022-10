SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro e senador eleito Sergio Moro (União-PR) integra comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o debate deste domingo (16). Ele passou pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sem o cumprimentar.

Moro chegou ao estúdio acompanhado do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten. Ao entrar, cumprimentou Bolsonaro com um abraço.

Na semana passada, o ex-juiz conversou com o líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ). O parlamentar afirmou que, apesar das divergências do passado, acredita ser possível contar com o ex-juiz como um integrante da base aliada no Congresso.