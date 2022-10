BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Goiás investigará a agressão de dois homens que seriam apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra três mulheres e um homem apoiadores do ex-presidente Lula (PT) em lanchonete de Goiânia na noite deste sábado (15).

Um vídeo com a gravação do momento mostra um homem de camisa preta chutando e arremessando mesas contras as pessoas. Um outro, de camisa cinza, dá um soco em uma mulher, que cai. Os bolsonaristas fugiram do local imediatamente após as agressões.

A Polícia Civil de Goiás informou que a denúncia foi feita na Central de Flagrantes e que as investigações começam nesta segunda (17). As apurações serão conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia de Goiânia.

A jornalista Gabriela Rodrigues, que estava na lanchonete com amigos, contou à reportagem que os dois homens bolsonaristas chegaram ao local por volta das 11h.

Em seguida, mulheres que estavam com adesivos de Lula, e que não pertenciam ao grupo da jornalista, também chegaram à lanchonete e se sentaram em outras mesas.

O homem, que no vídeo aparece com camisa preta, então, começou a gritar "Bolsonaro". "Estava tudo tranquilo enquanto ele falava alto. Mas quando nós começamos a retrucar, ele ficou muito nervoso e começou a nos xingar", contou a jornalista.

"Nos chamou de lisas (sem dinheiro), pobres, analfabetas e que, ao saírem dali, iriam comer picanha e tomar cerveja", relatou.

Conforme a jornalista, o bate-boca aumentou e o bolsonarista levantou da mesa e partiu para cima dela. Um amigo entrou no meio. É ele quem aparece no vídeo sendo atingido por uma mesa.