SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro e ex-candidato a deputado federal, disse que só não foi eleito por ser alvo de fraude.

"Todos me reconhecem na rua, todos me abraçam, dão parabéns e pedem foto comigo. Como não iam votar no em mim?", argumentou, sem falar de nenhuma prova.

Ele disse que no momento oportuno deve tomar alguma medida judicial. Apesar do discurso bolsonarista, nenhuma prova já foi apresentada comprovando fraude eleitoral.

"As informações das denúncias que tenho é que alguns alvos foram escolhidos a dedo e vítimas de algum tipo de mecanismo para os atingir", disse.