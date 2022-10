SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No debate desta noite, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está usando um broche da campanha Faça Bonito, de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O bottom está colocado em seu terno.

O uso do broche ocorre em meio às declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que "pintou um clima" entre ele e adolescentes venezuelanas.

Em entrevista na sexta (14), Bolsonaro descreve um passeio de moto de 2021, quando entrou em uma casa com meninas venezuelanas.

"Parei a moto em uma esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três ou quatro, bonitas, de 14 ou 15 anos, arrumadinhas, num sábado, em uma comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. Posso entrar na sua casa? Entrei", conta.

A declaração de Bolsonaro foi explorada pela campanha de Lula em publicação no perfil do petista no Facebook mais cedo neste domingo (16).

"Você que é mãe, você que é pai: veja só o que Bolsonaro falou sobre meninas de 14 anos", diz a peça de 30 segundos produzida pela campanha petista. "Pintou um clima? Com uma garota de 14 anos? É esse homem que diz defender a família?", completa.