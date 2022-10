Agencia Minas - Governador de Minas Romeu Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) também está confirmado para participar do comício marcado para esta terça-feira (18) junto com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) na Praça da Estação, na Av. Francisco Bernardino, no Centro de Juiz de Fora. A ação de campanha está agendada para começar às 15h30.

Em campanha para o 2º turno, Bolsonaro deve chegar ao município às 14h, uma hora depois do anunciado na última semana, no Aeroclube Juiz de Fora, mais conhecido como Aeroporto da Serrinha, no bairro Aeroporto, onde haverá uma reunião com as autoridades civis e religiosas da cidade.

Em seguida, a comitiva segue para o Centro da cidade para comício na Praça da Estação e encontro com seus eleitores.

Tags:

Bolsonaro | brasil | Eleições | Eleições 2022 | Governo | Guedes | Minas Gerais | Política | Romeu Zema