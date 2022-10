SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o destaque que André Janones tem tido na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lideranças do Avante acreditam que o deputado federal não continuará no partido em 2023, especialmente em caso de vitória do ex-presidente. O cenário mais provável seria ele voltar ao PT, partido que deixou em 2015.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o Avante está em conversas com o Solidariedade a respeito de possível fusão.

Janones ganhou projeção na atual disputa presidencial por meio de atuação agressiva nas redes sociais em favor de Lula e contra Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Ele foi um dos pré-candidatos à Presidência, mas desistiu do projeto para apoiar o petista.

A maneira como vem atuando, que recebeu a alcunha de "janonismo cultural", é criticada por aliados. Na tática, há compartilhamento de conteúdos distorcidos e até falsos. Janones argumenta que é preciso usar as armas do bolsonarismo para derrotá-lo e, só depois, seria possível o debate de propostas.