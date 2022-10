SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ter sido umas das surpresas do debate de domingo (16), ao aparecer entre os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), o senador eleito Sergio Moro (União Brasil) viaja nesta semana à Espanha, onde participará de um evento da fundação do Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa.

O ex-juiz participará de uma mesa sobre o futuro do espaço iberoamericano ao lado do ex-primeiro-ministro da Espanha José María Aznar e dos ex-presidentes do México Ernesto Zedillo e Felipe Calderón.

Todos são ligados à centro-direita, mesma orientação de Vargas Llosa e da entidade que comanda, a Fundación Internacional Para La Libertad.

Moro afirmou que aproveitará para defender, no debate, a necessidade de o Brasil combater a corrupção e defender a liberdade, o que significa, na atual eleição, a derrota de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e reeleição de Bolsonaro.

Ele viajará para o evento, que ocorre na quinta (20) e sexta (21), com sua mulher, a deputada federal eleita Rosângela Moro (União Brasil-SP).

Após ter rompido com Bolsonaro ao deixar o Ministério da Justiça em 2020, citando tentativa de interferência na Polícia Federal, Moro reaproximou-se do presidente na atual campanha, com o pretexto de que é preciso derrotar o inimigo comum, Lula. Ele foi levado ao debate por aliados do presidente como elemento-surpresa, para tentar desestabilizar o petista.