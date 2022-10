SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho mais novo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luis Cláudio Lula da Silva, respondeu nesta segunda-feira (17) pelas redes sociais a uma fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate de domingo (16).

Ao discutirem sobre o endividamento da Petrobras, Lula disse que Bolsonaro mentia, e pediu que ele repetisse o que falou a seus filhos. "É mentira sua. Olhe ali para aquela câmera que você deve estar com seus filhos te assistindo, e repita", afirmou.

"Os meus filhos me acompanham, os seus, não", respondeu o presidente, colocando a mão sobre o ombro do adversário.

Luis Cláudio, que é empresário, disse que não pôde comparecer ao debate porque trabalha. "Infelizmente eu não consigo acompanhar meu pai em seus compromissos porque eu trabalho... Diferentemente desses parasitas, filhos do inominável, que não sabem o que é trabalhar", escreveu.

Dos cinco filhos de Bolsonaro, três estão na política. o senador Flávio (PL-RJ), o deputado federal Eduardo (PL-SP), o vereador do Rio de Janeiro Carlos (Republicanos). Os outros dois são estudantes: Jair Renan, de 24 anos, que cursa direito em Brasília, e a caçula Laura, de 11 anos.

A fala de Bolsonaro também foi destacada por Eduardo nas redes sociais, que questionou: "Alguém sabe por onde andam os filhos do Lula? Por que Lula os esconde?"