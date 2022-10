SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto MDA, contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) e divulgada nesta segunda-feira (17), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 53,5% das intenções para votos válidos, enquanto o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), aparece com 46,5%.Esta é a primeira pesquisa CNT/MDA após o primeiro turno das eleições para a Presidência da República. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos.

Na CNT/MDA de 30 de setembro, dois dias antes do primeiro turno, Lula registrou 55% das intenções para votos válidos, e Bolsonaro, 45%. O instituto apresenta um gráfico comparando os dois levantamentos: o petista oscilou 1,5 ponto para baixo, e o candidato do PL, 1,5 ponto para cima.

Nos votos totais, quando se consideram os que optam pelo voto branco ou nulo e os indecisos, Lula tem 48,1% das intenções de voto, e Bolsonaro, 41,8%.Outros 6% disseram aos pesquisadores que não pretendem votar ou que escolherão branco ou nulo, e 4,1% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada de 14 a 16 de outubro de forma presencial com 2002 pessoas, a um custo de R$ 168 mil. O nível de confiança é de 95%, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR 05514/2022.

PESQUISA ESTIMULADA

- Volos válidos: sete pontos separam Lula e Bolsonaro

Lula (PT): 53,5%

Jair Bolsonaro (PL): 46,5%

No primeiro turno das eleições, Lula obteve 48,43% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro terminou com 43,20%.

- Votos totais: diferença é de 6,3 pontos

Lula (PT): 48,1%

Jair Bolsonaro (PL): 41,8%

Branco/nulo/não vai votar: 6%

Indecisos: 4,1%

PESQUISA ESPONTÂNEA

O Instituto MDA também fez apuração de votos espontâneos -quando os entrevistados não são questionados diretamente com a menção ao nome dos concorrentes.

Lula também aparece à frente neste caso, com 46,4% das intenções, enquanto Bolsonaro obtém apoio de 40,6% dos entrevistados. Outros 6,3% apontam voto branco, nulo ou dizem que não irão votar, e 6,7% se disseram indecisos.

Lula (PT): 46,4%

Jair Bolsonaro (PL): 40,6%

Branco/nulo: 6,3%

Indecisos: 6,7%

O Instituto MDA, de Lavras (MG), foi fundado em 1988. Em 2012, tornou-se parceiro da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e passou a realizar somente a pedido da confederação levantamentos sobre intenções de votos.

Segundo o próprio instituto, uma ou outra entrevista desses levantamentos pode ter sido realizada em pontos de grande fluxo de pessoas para garantir que o perfil do eleitorado esteja corretamente representado na pesquisa. Essa metodologia de entrevistas pessoais em residências segue como a principal do MDA.

