BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nesta segunda-feira (17), o apoio do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republcianos).

"Tocantins hipoteca, através da nossa representatividade, o apoio ao sr neste momento", disse.

Barbosa foi reeleito no primeiro turno, com 58,14% dos votos válidos. Ele é o 12º governador a apoiar o chefe do Executivo nesta segunda etapa da eleição.

Bolsonaro recebeu Barbosa e concedeu um pronunciamento a jornalistas, ao lado do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado.

O mandatário também recebeu apoio de cantores sertanejos e do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e do ex-governador do Rio Grande do Norte José Agripino Maia (União Brasil), na tarde desta segunda.