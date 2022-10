SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Celina Côrtes lançou, em agosto deste ano, o livro "Diário da Indignação: Cronologia das Trevas deste (Des)governo", pela Rebento Editora, agregando o material produzido pela autora sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) em seu blog.

Os textos, em formato de crônica, reúnem críticas e reações a pontos do mandato de Bolsonaro, como as "rachadinhas" do filho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além da gestão ambiental, os cortes na educação e cultura e a relação do presidente com militares em ministérios em seu governo.

O volume, com as publicações de Côrtes de 2020 e 2021, terá outra edição, com os textos escritos neste ano, a ser lançada posteriormente. Possui prefácios de Chico Alencar (PSOL-RJ), deputado federal eleito, e Carlos Minc (PSB-RJ), ex-ministro do Meio Ambiente e eleito deputado estadual.

"Diário da Indignação", com 506 páginas, é o quinto livro da jornalista, que hoje se dedica inteiramente ao próprio site. Côrtes foi repórter do Jornal do Brasil, teve passagens pelo jornal O Globo, revista IstoÉ, TV Bandeirantes e venceu dois "Prêmios Esso" de equipe.

DIÁRIO DA INDIGNAÇÃO: CRONOLOGIA DAS TREVAS DESTE (DES)GOVERNO

Preço R$ 65

Autor Celina Côrtes

Editora Rebento