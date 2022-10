PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O candidato ao governo do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) afirmou nesta terça-feira (18) que sua candidatura está posta para, além de defender avanços na área administrativa, defender o estado de "retrocessos civilizatórios".

"Acredito que haja uma convergência do que não se quer para o estado. Aventura, preconceito e falta de projetos", disse Leite.

Candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) é sabatinado nesta terça-feira (18). A sabatina é conduzida por Fabíola Cidral e pelos jornalistas Alberto Bombig, do UOL, e Alexa Salomão, da Folha de S. Paulo UOL no YouTube Candidato aparece sorrindo em uma imagem do peito para cima. Leite foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas da Folha e UOL com candidatos ao governo de alguns dos estados nos quais haverá segundo turno. Seu adversário no turno final, o ex-ministro bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL), não aceitou o convite -alegou indisponibilidade de tempo.

As declarações do tucano na sabatina foram indiretas justamente a Onyx Lorenzoni, que em programa do horário eleitoral no rádio afirmou que, com ele, o Rio Grande do Sul teria "um governador e uma primeira-dama de verdade". Na visão de Leite, que é homossexual, a campanha descambou para a homofobia.

"Já está descambando [para a homofobia]. Não é um episódio isolado. Absolutamenrte insano achar que o estado vai ter os problemas resolvidos porque vai ter uma primeira-dama. Como se os repasses da Saúde fossem ser feitos ou deixar de ser feitos por isso", disse Leite.

Leite liderava as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, mas foi surpreendido com uma liderança folgada de Onyx e com uma surpreendente votação de Edegar Pretto (PT). Leite garantiu lugar no segundo turno com apenas 2.441 votos de vantagem sobre o petista.

Agora, tem aparecido à frente de Onyx nas pesquisas mais recentes. A pesquisa Ipec do último dia 14 apontou Leite com 50% dos votos e Onyx com 43%.

Leite havia afirmado à Folha que pretendia se posicionar na eleição nacional, mas mudou de ideia. A explicação é de que ao não revelar seu voto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), mantém o debate eleitoral centrado nas questões do Rio Grande do Sul. Leite rejeitou a ideia de que teria de posicionar também para evitar os retrocessos civilizatórios.

"Estou me posicionando sobre cada assunto. Não preciso ser medido por essa régua estreita da polarização", disse.

O candidato tenta quebrar a pecha de o Rio Grande do Sul de não reeleger governadores, embora concorra fora do cargo. O tucano renunciou ao governo em março passado em uma derradeira tentativa de se cacifar à Presidência da República, que não se concretizou. Onyx bate insistentemente na tecla de que Leite "renunciou aos gaúchos".

A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Alexa Salomão, da Folha, e Fabíola Cidral e Alberto Bombig, do UOL.

Além do Rio Grande do Sul, estão confirmados postulantes nas corridas eleitorais de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

As sabatinas com os candidatos que foram ao segundo turno são transmitidas nos sites da Folha e do UOL e têm duração de uma hora e meia. A rodada final das disputas estaduais ocorrerá em 30 de outubro em 12 estados do país.

Veja as datas e participações já confirmadas São Paulo

Fernando Haddad (PT) - 26/10 - 10h Tarcísio de Freitas (Republicanos) - declinou o convite "Por decisão da coordenação da campanha, Tarcísio de Freitas precisará reajustar a agenda de debates e de sabatinas, já que há muitos sendo agendados para um período tão curto neste segundo turno. Por isso, o candidato irá declinar da participação na sabatina Folha/UOL", afirmou a campanha do bolsonarista.

Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) - confirmado, data a definir ACM Neto (União Brasil) - confirmado, data a definir

Pernambuco

Marília Arraes (Solidariedade) - 21/10 - 10h Raquel Lyra (PSDB) - 21/10 - 16h

Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PSDB) - 20/10 - 16h Capitão Contar (PRTB) - aguardando confirmação da campanha

Santa Catarina

Décio Lima (PT) - 19/10 - 16h Jorginho Mello (PL) - aguardando confirmação da campanha