SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A senadora Simone Tebet (MDB), a deputada federal eleita Marina Silva (Rede) e o economista Arminio Fraga se reuniram, na noite de segunda-feira (17), com um grupo seleto de pessoas que estão em dúvida sobre em quem votar no segundo turno das eleições.

O objetivo foi convencê-los a apoiar a chapa Lula-Alckmin para a Presidência. O jantar ocorreu na casa de Teresa e Candido Bracher, ligados ao Banco Itaú, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, e reuniu empresários e representantes de diferentes setores da elite financeira.

Passaram por lá o presidente do Insper e colunista da Folha, Marcos Lisboa, o cineasta Bruno Barreto, o diretor-presidente do Masp, Heitor Martins, o economista Eduardo Giannetti e o empresário Pedro Passos, cofundador da Natura.

Entre os convidados ainda estavam o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, o coordenador do fórum Direitos Já!, Fernando Guimarães, a presidente do conselho do Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), Inês Mindlin Lafer, e a escritora e roteirista Beatriz Bracher.

O encontro foi organizado pela advogada Maria Stella Gregori, pelos editores Marisa Moreira Salles e Tomas Alvim, a socióloga Neca Setúbal, herdeira do Itaú, a ambientalista Teresa Bracher e Ana Paula Guerra.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, os interessados eram convidados a declarar o voto no ex-presidente Lula (PT) em uma área reservada para a gravação de vídeos para as redes sociais. Alguns roteiros com sugestões de texto foram distribuídos.

Eles davam dez dicas de frases para depoimento, como "Meu voto agora é Lula e Alckmin, porque Bolsonaro isolou o país do resto do mundo e não gera confiança para o investidor internacional" e "Eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu não quero que eles vivam num Brasil armado e violento. Meu voto agora é Lula e Alckmin".