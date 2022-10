RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) apostou nesta terça-feira (18) na bancada eleita pelo PL e no antipetismo para mobilizar em comício em São Gonçalo (RJ).

"Temos um parlamento muito mais para a direita e centro-direita. O terreno está asfaltado, está tudo pronto. Nesse casamento entre Executivo e Legislativo, nós aprovamos coisas de interesse de nossa pátria", disse o presidente.

Ele apostou no antipetismo para atrair eleitores neste segundo turno. Afirmou que mais importante que a reeleição é afastar do governo o PT, que chamou de "partido das trevas".

"Vamos trazer mais votos de modo que a gente possa, mais do que garantir a reeleição, demonstrar que a grande maioria da população não quer mais PT no governo. PT nunca mais. Partido das Trevas, nunca mais."

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a sugerir, de forma falsa, que o ex-presidente Lula tem vinculação com o tráfico de drogas por ter usado um boné com a sigla "CPX". A sigla é usada para se referir a Complexo do Alemão, conjunto de favelas em que o petista participou de uma caminhada na semana passada.

Bolsonaro participou de comício ao lado do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas (PL).

Capitão aposentado da PM, Ruas foi citado em relatório da CPI das Milícias, de 2008, sem ser indiciado. O documento menciona denúncias encaminhadas à comissão a serem apuradas pelo Ministério Público. Desde então, ele não foi alvo de qualquer denúncia.

A menção no relatório na CPI foi usada contra o prefeito na eleição de 2020. Ele comentou o caso em discurso ao lado de Bolsonaro.

"Quando esse partido adversário vislumbrou ganhar no primeiro turno, começaram a implantar mentiras a meu respeito, dizendo que eu era amigo de traficante e depois que eu era miliciano. Trabalhei 23 anos no 7° Batalhão sempre na rua combatendo o mal. Sempre andei de cabeça erguida e não tenho rabo preso com ninguém. Aqueles que queriam ser presos, foram presos. Os que não queriam, pegavam a charrete do além", afirmou o prefeito.