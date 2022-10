Agência Brasil - Banner eleições 2022

O candidato a presidente pelo PL, Jair Bolsonaro, disse (18) que a nova composição do Congresso Nacional, a partir do ano que vem, beneficiará a aprovação de medidas de interesse de seu governo, caso seja reeleito. Segundo ele, deputados e senadores eleitos são mais alinhados a pautas da centro-direita, que, em geral, apoiam a democracia liberal e a economia de mercado, por exemplo.

“Temos um novo Parlamento, muito mais para a centro-direta. O terreiro está asfaltado, está tudo pronto nesse casamento do Executivo com o Legislativo, para aprovarmos coisas de interesse da nossa pátria”, disse.

Bolsonaro esteve, na manhã desta terça-feira, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio , em evento com o governador do estado, Cláudio Castro, e lideranças da região que apoiam sua candidatura. “O que nós queremos e faremos juntos é, cada vez mais, ter um povo livre e independente, um Brasil cada vez melhor na sua economia”, acrescentou.

À tarde, o candidato cumpre agenda em Juiz de Fora e Montes Claros, em Minas Gerais.

