SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Políticos linhas-duras são os favoritos para assumir o comando da pasta da secretaria de Segurança Pública de São Paulo na gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em caso de vitória.

O principal nome é o do deputado bolsonarista Capitão Derrite (PL-SP), que encabeçou a elaboração da seção sobre segurança pública do programa de governo do ex-ministro. Assim como Tarcísio, ele tem dito que as câmeras de segurança acopladas aos uniformes inibem os policiais.

Derrite também foi relator do projeto que acaba com a possibilidade de saída temporária de presos. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e será apreciado pelo Senado.

Outros cotados são o coronel Ricardo Mello Araújo (presidente da Ceagesp), Nelson ?Tenente? Santini e, correndo por fora, o deputado estadual Coronel Telhada (PP), que não se elegeu.

Os quatro passaram pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), grupo de elite da Polícia Militar de São Paulo que também é marcado por diversos episódios de truculência.