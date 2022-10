SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) de Arapiraca, em Alagoas, foi alvo de vandalismo e teve as janelas quebradas no domingo. De acordo com o boletim deocorrência, apenas dois cadeados e o portão de vidro foram danificados no ataque e ninguém ficou ferido.

À reportagem, José Cleudo Rocha, integrante do diretório, confirmou que nenhuma pessoa estava no local na hora do ocorrido. "Não tinha ninguém na sede, isso foi de madrugada em diante. Quando chegamos para trabalhar na segunda-feira, vimos a depredação no comitê".

O prejuízo ficou por conta da janela que foi quebrada e o cadeado da porta principal ter sido inutilizado, segundo ele. "Agora vamos aguardar as imagens das câmeras de segurança dos vizinhos para sabermos quem foi".