Acessa.com/Renan Ribeiro - Candidato Bolsonaro (PL) inicia comício com oração do Pai Nosso

O candidato Jair Bolsonaro (PL) inicia comício com oração do Pai Nosso ao lado de vários políticos e apoiadores, entre eles, o governador Romeu Zema (Novo). Também estão presentes os deputados federais (PL) Eduardo Bolsonaro e o eleito por Minas, Nikolas Ferreira. Para comportar com segurança os apoiadores do candidato, trechos das Ruas Halfeld e Paulo Frontin estão interditadas.