SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em novo vídeo divulgado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (18), a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno, afirma que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) significa "mais fome, mais miséria, mais desemprego" no Brasil.

"Uma reeleição do presidente Bolsonaro significaria mais inflação, comida mais cara, o poder de compra da classe média e da população mais humilde sendo corroída por essa inflação. Seria mais fome, mais miséria, mais desemprego. Tudo aquilo que nós não queremos para o Brasil", diz Tebet no vídeo.

A peça, intitulada "O que não queremos pro Brasil", foi divulgada na tarde desta terça no perfil de Lula no YouTube e tem duração de 19 segundos. Trata-se do segundo vídeo com a participação da senadora publicado pela campanha petista na internet.

No primeiro, divulgado na segunda (17), Tebet afirmou que o Brasil piorou durante o governo de Bolsonaro e que, apesar das diferenças, apoia o ex-presidente no segundo turno da eleição "pela democracia e o futuro do nosso país".