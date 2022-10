SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou ao SBT que o ex-presidente não irá participar do debate presidencial marcado para sexta-feira (21). Lula deverá participar de agendas em Minas Gerais na sexta e no sábado (22).

Sem a presença do petista, a emissora fará uma entrevista com duração de uma hora com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que já confirmou sua participação.

O mesmo aconteceu com o Fernando Haddad (PT), na última sexta (14), quando seu adversário, o bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) não compareceu ao evento.

O segundo turno começou com a previsão de três debates na eleição presidencial. Lula afirmou que participaria de dois. O primeiro foi no domingo (16), realizado por um pool de veículos formado por Folha de S.Paulo, TV Bandeirantes, TV Cultura e UOL, e teve os dois candidatos presentes.

O último confronto está marcado para o dia 28 de outubro, uma sexta, e organizado pela TV Globo. A eleição acontece dois dias depois, no domingo, 30 de outubro.