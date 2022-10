SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), fará uma "pizzada" em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na quinta-feira (20) à noite, no Palácio dos Bandeirantes. A ideia é reunir prefeitos do estado e o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Será a primeira vez de Bolsonaro no local desde o início do atual mandato. O jantar ocorrerá após evento de Rodrigo, Tarcísio e o presidente com prefeitos e vereadores no ginásio da Portuguesa, em São Paulo, na quinta à tarde.

Logo após o primeiro turno, o governador engajou-se na campanha de Bolsonaro e Tarcísio, numa atitude oposta à de seu antecessor no cargo, João Doria (PSDB), que era um dos principais opositores do presidente.

A decisão de Rodrigo gerou uma crise em seu secretariado, com a renúncia de quatro integrantes do alto escalão.