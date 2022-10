SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em comentário nas redes sociais a respeito de reportagem da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, sobre sua possível saída do Avante, o deputado federal André Janones (MG) disse que seu partido "é e sempre foi a defesa da democracia e das pessoas".

A coluna mostrou que lideranças do Avante dizem acreditar que o deputado federal não continuará no partido em 2023, especialmente em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cenário mais provável seria ele voltar ao PT, partido que deixou em 2015.

Janones ganhou projeção na atual disputa presidencial por meio de atuação agressiva nas redes sociais em favor de Lula e contra Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Ele foi um dos pré-candidatos à Presidência, mas desistiu do projeto para apoiar o petista.

A maneira como vem atuando, que recebeu a alcunha de "janonismo cultural", é criticada por parte dos aliados. Na tática, há compartilhamento de conteúdos distorcidos e até falsos. Janones argumenta que é preciso usar as armas do bolsonarismo para derrotá-lo e, só depois, seria possível o debate de propostas.