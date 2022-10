SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso foi abordado por uma brasileira enquanto tomava um café em Roma, na Itália, no domingo (16), com uma pergunta inusitada.

A mulher se aproximou dele de forma educada e questionou se ele não tinha medo de o comunismo ser adotado no Brasil.

"Não, minha senhora. Tenho muitos outros medos, mas não esse", respondeu o ministro. Barroso estava acompanhado de um diplomata brasileiro e de um professor.

Ele viajou para Roma para dar uma palestra na Universidade Sapienza.