SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça (18), em entrevista ao podcast Flow, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se comporta como se fosse um pedófilo.

"Ele se comporta como se fosse", disse Lula ao responder se acreditava que o presidente era pedófilo.

Em seguida, o petista afirmou: "O comportamento dele no caso das meninas venezuelanas é o comportamento de um pedófilo, e ele percebeu isso, por isso ficou desesperado".

Lula participa na noite desta terça-feira (18) do podcast Flow --é a primeira vez do petista no programa e a primeira entrevista que o ex-presidente concede a um podcast na campanha deste ano.

Adversário de Lula no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou do Flow no dia 8 de agosto. A entrevista durou 5 horas e 20 minutos e chegou a mais de meio milhão de acessos.

A equipe do ex-presidente investiu na divulgação da participação de Lula no programa desta terça nas redes sociais.

Foram criados grupos no WhatsApp dedicados à cobertura em tempo real do programa e aliados do petista, entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e a ex-ministra Marina Silva, convocaram seus seguidores nas redes sociais para acompanharem a entrevista.

Há uma expectativa entre membros da campanha que a entrevista de Lula tenha audiência expressiva. O deputado federal André Janones (Avante-MG), que atua na coordenação da equipe, publicou mais cedo nesta terça que é preciso "dar ao presidente Lula a maior audiência da história durante sua entrevista".

"Nas próximas duas horas dediquem a existência de vocês a isso! Centralizem a pauta e falem nesse assunto como se a sua vida dependesse disso!", escreveu Janones.