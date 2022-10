Agência Brasil - Banner eleições 2022

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu hoje (18) a inovação e estímulos tributários para que São Paulo possa atrair novas empresas. O candidato reafirmou que o estado precisa ser mais competitivo para impulsionar a criação de novos negócios e gerar empregos e renda.

“A gente vai acionar as alavancas tributárias que estão ao alcance do estado. Restabelecer essa competitividade é importante para trazer indústrias nesse cenário. Então é investimento em inovação, por um lado, e o estímulo tributário por outro, para que a gente possa trazer negócios para cá”, disse o candidato em visita a São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

Notícias relacionadas:

Tarcísio também comentou a possibilidade de ligar São Paulo e São Bernardo do Campo com uma linha de metrô. “A primeira coisa é fazer o projeto. Então qual é o nosso desejo? Fazer uma linha da Lapa [zona oeste da capital paulista] para São Bernardo do Campo. Vamos começar imediatamente a fazer o projeto de engenharia. Uma vez o projeto pronto, vamos ver qual é o melhor modelo para botar o projeto de pé rapidamente seja a via da parceria com a iniciativa privada ou do investimento público”, disse.

Tags:

Eleições | Eleições 2022 | Política | São Paulo | Segundo Turno | Tarcísio de Freitas