SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretório do PSDB na cidade de São Paulo deve anunciar até sexta-feira (21) apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

O indicativo foi dado em reunião do partido na capital na noite de terça-feira (18), com a justificativa de que é preciso interromper o projeto autoritário de poder do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu não vivi a ditadura, mas vários amigos mais velhos viveram. Se houver novamente corrupção em um governo do PT, nós vamos combatê-la, mas muito mais difícil será viver num ambiente em que a democracia esteja em risco", diz o presidente do diretório, Fernando Alfredo.

Junto do apoio deve ser entregue uma carta com compromissos defendidos pelo partido nacionalmente e para a capital.

Nacionalmente, o PSDB liberou seus filiados para optarem entre Lula e Bolsonaro.

Com relação à disputa estadual, há uma divisão entre os tucanos da capital entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), e por enquanto não há perspectiva de uma decisão.