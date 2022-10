Campanha Lula - Lula vai caminhar em campanha pelo Centro de Juiz de Fora



A campanha do candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou o trajeto a ser feito pelo ex-presidente na agenda em Juiz de Fora, marcada para esta sexta-feira (21). A expectativa é a de que Lula desembarque no Aeroporto da Serrinha, entre as 16h30 e 17h, participe, na sequência, de uma entrevista coletiva de imprensa.

O petista deverá ainda descer em direção à Rua Benjamin Constant, onde fará caminhada com apoiadores até a Praça da Estação, onde participará de Comício, mesmo espaço utilizado por Bolsonaro (PL), na última terça-feira (18). Será a primeira visita de Lula em Juiz de Fora nas eleições 2022. Ele veio à cidade no primeiro semestre, ainda fora do período eleitoral.



