BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-ministro do Trabalho e Previdência e candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL), disse nesta quarta-feira (19) que não cumprimentou seu adversário na disputa estadual, Eduardo Leite (PSDB), em debate realizado na Rádio Gaúcha, porque os ataques da campanha tucana a ele estavam muito intensos.

O peelista também afirmou que a falta de aperto de mãos é uma "falsa polêmica", que perdoou Leite pela temperatura da campanha e apertou sua mão antes do debate promovido pela Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), que os dois participavam.

"Se o filho de cada um de vocês for agredido por alguém, e vocês encontrarem esse agressor, alguém estende a mão?", disse Lorenzoni, em referência aos ataques promovidos pela campanha de Leite.

"A partir daí, se criou uma falsa polêmica, insuflada por uma rede de comunicação que é a mesma que ajudou a criar aquele clima", ainda sobre a temperatura desta segunda rodada do pleito.

"Mas o Deus que eu sirvo me ensina a perdoar, e hoje de manhã, frente ao presidente Anderson [presidente da Federasul], eu estendi a mão, e cumprimentei o meu adversário, e pedi a ele que parasse com a campanha de baixo nível que tem sido feita contra nosso pessoal", completou, o que se sucedeu com palmas da plateia puxadas pelo próprio Leite.

O evento na federação de empresários ainda foi marcado por outros embates, trocando acusações diretas e indiretas, além de manifestações de ironia entre os postulantes em temáticas como o aumento da alíquota do ICMS, equilíbrio fiscal, aumentos para servidores e atração de investimentos.