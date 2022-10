SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova pesquisa do Datafolha indica que a avaliação que o brasileiro faz do trabalho de Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, segue no melhor patamar desde que ele começou seu governo em 2019. Reprovam o presidente 39%, enquanto 38% o aprovam.

O índice daqueles que avaliam Bolsonaro como ruim ou péssimo já foi de 53%, em dezembro do ano passado. A exposição natural da campanha eleitoral e o caminhão de anúncios de medidas populistas e/ou populares melhorou o cenário para o Planalto.

Consideram o presidente regular 22%. O cenário é de estabilidade ante a semana passada, quando o Datafolha captou uma reprovação de 39% e uma aprovação de 38%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, logo era um empate técnico.

Na corrida, Bolsonaro segue perseguindo o líder Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A melhoria da avaliação contrasta com a alta rejeição do mandatário.

A menos de duas semanas do pleito, o presidente tem tentado apostar em medidas de maior impacto. Na terça (18), o governo anunciou a possibilidade de famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos fazerem adiantamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para adquirir imóveis.

Este é o volumoso grupo (51% da amostra populacional do Datafolha) onde Lula tem uma de suas maiores vantagens sobre Bolsonaro. Nele, o aumento do Auxílio Brasil para os menos favorecidos não se refletiu em melhoria da intenção de voto, contudo.

Outras medidas apresentadas ao longo dos meses mirava a classe média mais baixa, que ganha de 2 a 5 mínimos e onde o presidente efetivamente conseguiu posicionar-se melhor do que Lula. Elas incluíam, por exemplo, a redução do valor dos combustíveis forçada pela intervenção na política de preços da Petrobras --que parece ter chegado ao limite, com a pequena alta registrada nos postos nesta semana.

A melhoria na avaliação também acompanhou o bom desempenho de Bolsonaro no primeiro turno, quando acabou com 43,2% dos votos válidos ante 48,4% de Lula, resultado acima do que vinha sendo aferido até a véspera por institutos de pesquisa devido à migração de eleitores de Ciro Gomes (PDT) e o menor índice de nulos e brancos.

O instituto ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda (17) a esta quarta (19), em um levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo que está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, considerando o índice de confiança de 95%.