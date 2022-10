SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira (19) aponta que 47% dos eleitores dizem nunca confiar nas declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), ante 27% que afirmam sempre confiar.

Outros 25% disseram que às vezes confiam e 1% não soube responder.

Realizado de segunda (17) a esta quarta-feira, o levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%. O instituto ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios.

O cenário permanece estável em relação à última rodada da pesquisa, divulgada na sexta (14), quando 47% disseram nunca confiar nas falas de Bolsonaro e 26% afirmaram que sempre têm confiança.

Pesquisado pelo instituto desde 2019, o nível de confiança nas declarações de Bolsonaro registrou pico histórico de 28% na primeira semana de outubro deste ano. Já a taxa mais negativa foi detectada no fim de 2021, quando 60% disseram nunca confiar no que o presidente fala.

Bolsonaro tem um histórico de declarações controversas e agressivas ao longo de seu mandato, o que tem sido explorado pela campanha do seu concorrente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No último fim de semana, a campanha do atual chefe do Executivo iniciou uma operação para conter os danos do episódio em que, em entrevista a um podcast, Bolsonaro usou a expressão "pintou um clima" para falar sobre adolescentes venezuelanas.

A pesquisa, contratada por Folha de S.Paulo e TV Globo, está registrada no TSE sob o número BR-07340/2022.