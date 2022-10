SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a disputa presidencial no estado de São Paulo. Ele marca 47% das intenções de votos, contra 43% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%. Eles estão no limite máximo da margem de erro, quando a situação de empate é improvável.

Os votos totais incluem ainda 8% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

Na semana retrasada, Bolsonaro tinha 46% e Lula, 44%, configurando empate na primeira pesquisa do Datafolha no segundo turno.

No estado, que tem 34 milhões de eleitores aptos, o presidente acabou o primeiro turno à frente do petista no primeiro turno, com 47,7% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos, que é a métrica da Justiça Eleitoral no dia do pleito), ante 41% do rival. A situação se inverteu no país como um todo: o ex-presidente ficou com 48,4% e o atual, com 43,2%.

O acirramento da contenda entre os oponentes impacta a disputa estadual, na qual o segundo turno é disputado por um candidato escolhido por Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outro protegido de Lula, Fernando Haddad (PT).

Eles deixaram o PSDB, que governou São Paulo por quase três décadas, fora da disputa final. Terceiro colocado, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) declarou apoio à dupla bolsonarista e foi amplamente criticado por integrantes de seu partido.

Seja como for, passa por isso a manutenção de espaços na máquina pública, que soma 19 mil cargos de confiança no estado, por membros da base de apoio de Rodrigo. E um lugar no bonde do conservadorismo paulista, que até aqui sempre deu as cartas na política local, caso Tarcísio vença.

O instituto ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda (17) a esta quarta (19), em um levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo que está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.