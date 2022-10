SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantém a vantagem na eleição para o Governo de São Paulo, com 49% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (19). Fernando Haddad (PT) marca 40%.

Brancos e nulos somam 8%. Há ainda 3% que declararam não saber em quem votar. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%.

O cenário é de estabilidade. Na rodada anterior da pesquisa, divulgada no último dia 7, Tarcísio, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), tinha 50% das intenções de voto. Haddad, que tem o ex-presidente Lula (PT) como cabo eleitoral, marcava 40%.

Considerando os votos válidos, Tarcísio tem 55%, e Haddad, 45% --mesmos valores do último levantamento. A totalização de votos válidos, que exclui da conta brancos, nulos e indecisos, é o critério usado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o resultado do pleito.

O novo levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.806 pessoas, de segunda-feira (17) a esta quarta, em 74 municípios. A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-01542/2022.

Entre eleitores de Lula, 9% votam em Tarcísio e 84% em Haddad. Já entre quem declara voto em Bolsonaro, 90% escolhem Tarcísio e 4%, Haddad.

O candidato com maior rejeição é Haddad. Não votariam no petista 49% dos entrevistados. O índice é de 42% para o bolsonarista. No levantamento anterior, Haddad tinha 51% de rejeição, e Tarcísio, 39%.

O Datafolha perguntou aos eleitores se eles estão convictos do seu voto ou se ainda podem mudar. A grande maioria (88%) está decidida, e uma minoria de 13% admite trocar de candidato.

No grupo que vota em Tarcísio, 88% estão decididos e 11% podem mudar. Para Haddad, são 87% os convictos e 12% os que admitem migrar.

Haddad fica numericamente à frente do rival como segunda opção de voto, com 13% ante 11% de Tarcísio --o que, na prática, significa empate dentro da margem de erro. Na pesquisa anterior, era o bolsonarista quem liderava como segunda opção de voto, com 19% ante 13%. Brancos e nulos, no entanto, são indicados por 70% como segunda opção de voto.

No primeiro turno, Tarcísio terminou à frente com 42,32% dos votos válidos, enquanto Haddad marcou 35,7%. O governador Rodrigo Garcia (PSDB), que terminou em terceiro numa derrota histórica para os tucanos, declarou apoio a Tarcísio e Bolsonaro.

Tarcísio tem acumulado apoio de prefeitos e de partidos no segundo turno, o que consolida seu favoritismo. Ele e Haddad apostam na nacionalização da campanha paulista, em busca de alavancarem seus padrinhos e serem alavancados ao mesmo tempo.

