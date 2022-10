BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) ergueu o tom nesta quarta-feira (19) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o mandatário vai ter a palavra "corrução" estampada em sua testa e que vai para o "lixo da história".

Tebet participou de uma caminhada de apoio a Luiz Inácio Lula a Silva (PT) e de um comício, em Brasília. Estiveram presentes lideranças políticas locais, como os candidatos derrotados ao governo Leandro Grass (PV) e Leila Barros (PDT), o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB), entre outros.

"Esse povo guerreiro, esse povo trabalhador, esse povo que ama a democracia e vai jogar para o lixo da história esse presidente insensível que se chama Jair Messias Bolsonaro", afirmou Simone Tebet.

Tebet também disse que não há dois candidatos à Presidência da República, porque apenas um deles, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é democrata. Também levantou o tom para apontar denúncias de corrupção contra Bolsonaro e sua família. Relembrou o caso das rachadinhas, a compra de imóveis por seus familiares em dinheiro vivo e as denúncias de corrupção apontadas pela CPI da Covid.

"Eu estou aqui para tirar a faixa desse presidente que vai perder o foro privilegiado e aí nós vamos estampar na testa dele a palavra corrupção", afirmou a senadora.

Tebet se tornou um dos principais trunfos do petista Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da corrida presidencial. A candidata derrotada do MDB anunciou apoio ao petista, colocando como condição que algumas de suas propostas fossem incorporadas no plano de governo de Lula.

Desde então, ela vem participando ativamente da campanha de Lula e de iniciativas para tentar atrair votos para o petista, sobretudo de eleitores indecisos, do agronegócio e do mundo empresarial. A senadora também gravou peças do programa eleitoral de rádio e televisão e passou a opinar em diversos aspectos da campanha, como no abandono temporário do vermelho durante os eventos de campanha.

A emedebista disputou a Presidência da República pela primeira vez, terminando o primeiro turno na terceira colocação, com 4,2% dos votos. Ela ficou atrás de Lula e do presidente Jair Bolsonaro, que tiveram respectivamente 48% e 43%.

Tebet saiu fortalecida do pleito, em particular por ter ultrapassado o experiente Ciro Gomes (PDT) na reta final da disputa. Tornou-se assim um importante ator político no segundo turno das eleições.