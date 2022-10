SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-tucano Alexandre Frota anunciou nesta quarta-feira (19) a filiação ao Pros (Partido Republicano da Ordem Social). A sigla sofreu diversas disputas internas sobre o comando da legenda, que levaram a sucessivas reviravoltas na Justiça. Após o conflito, o Pros, já sob o comando de Eurípedes Júnior, decidiu apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

Neste mês, o deputado federal Alexandre Frota, que havia ingressado no PSDB em 2019 após ter sido expulso do PSL, deixou o partido. A saída ocorreu depois de o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), declarar apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmar que votará em Tarcísio de Freitas (Republicanos) contra Fernando Haddad (PT) para o governo do Estado no segundo turno.

Frota usou as redes sociais, no início do mês, para declarar que irá seguir votando em Lula no segundo turno da eleição presidencial e lamentou ter sido apoiador de Jair Bolsonaro (PL). Ele não conseguiu se eleger deputado estadual por São Paulo neste pleito. Frota teve apenas 24.224 votos.

"Hoje assinei minha filiação ao Pros, partido alinhado à esquerda, que está apoiando Lula e Fernando Haddad [para o governo de São Paulo], partido que está recomeçando sua trajetória, mais independente, que tem um trabalho social grande, que tem o combate a fome e a desigualdade social [como] prioridades. #90", escreveu no Twitter. Na foto da publicação, Frota segura o seu documento de filiação.

O Pros já havia apoiado o PT nas duas últimas eleições nacionais com Dilma Rousseff (2014) e Haddad (2018).

"Entendo que a liberdade de ação e as pautas progressistas devem deter o avanço da extrema direita. O campo progressista deve apresentar às pessoas um horizonte com perspectivas melhores e que supere a precarização do radicalismo. Seguirei minha jornada com tranquilidade. Obrigado", finalizou o político.

No dia 5 de agosto, o ministro Ricardo Lewandowski, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), determinou o retorno de Eurípedes Júnior à presidência do Pros em meio a uma disputa judicial cheia de reviravoltas pelo comando do partido.

Eurípedes Júnior endossava uma aliança com o PT, e estava revezando na Justiça o comando do Pros com Marcus Holanda, que preferia a candidatura própria, com o coach Pablo Marçal. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral barrou, no dia 6 de setembro, a candidatura do coach à Presidência. Após a decisão da Corte Eleitoral, Marçal decidiu apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL), para quem vem fazendo campanha desde então.

Marçal também se candidatou à Câmara dos Deputados pelo Pros e vai poder assumir a vaga na Câmara dos Deputados após o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) retotalizar os resultados do primeiro turno das Eleições 2022. Marçal pôde concorrer enquanto aguardava o julgamento da sua candidatura na Justiça Eleitoral.