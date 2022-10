SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apenas 2% dos eleitores brasileiros disseram ter mudado seu voto após ou assistir ou se informar sobre debate Folha de S.Paulo/UOL/Bandeirantes/Cultura, o primeiro da corrida do segundo turno, realizado no domingo passado (16).

É o que informa o Datafolha em sua nova pesquisa sobre a corrida final pelo Palácio do Planalto. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos, considerando o intervalo de confiança de 95%.

Segundo o Datafolha, 55% do eleitorado não assistiu o duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Outros 25% viram algumas partes do embate e 20%, todo ele.

Entre quem votou em Bolsonaro, 52% dizem ter visto o debate, ante 43% no eleitorado de Lula.

Dos 2% que disseram ter mudado de ideia sobre o voto após o debate, quase metade (45%) tinha Lula como candidato antes do programa e os demais se dividiam entre Bolsonaro (17%), brancos e nulos (18%) e indecisos (20%).

Em relação ao desempenho dos candidatos, quando a pergunta é para o grupo todo de eleitores (a audiência foi maior entre apoiadores do atual presidente), Bolsonaro empata tecnicamente com Lula, com vantagem numérica: 34% acham que ele foi melhor que o ex-presidente, enquanto 32% dizem o contrário.

Para 4%, ambos venceram e 5%, nenhum -emulando aqui a má avaliação dos rivais aferida em redes sociais.

Já quando é separado o grupo que assistiu todo o evento ou partes dele, Bolsonaro amplia a percepção de vitória: 47% acham que ele foi melhor, enquanto 38% dizem isso de Lula. Aqui, acham que ambos perderam 6%, mesmo índice daqueles que vêm ambos vitoriosos.

O debate teve momentos de tensão, mas foi relativamente comedido em relação ao tom da campanha nas ruas, redes sociais e propaganda obrigatória. Como é usual, ambos os candidatos mentiram bastante e usaram dados distorcidos.

Só deve haver mais um embate direto entre ambos, no próximo dia 28 na TV Globo. Lula não irá ao debate do SBT, marcado para esta sexta (21), e a emissora exibirá uma entrevista com o presidente em seu lugar.

O instituto ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda (17) a esta quarta (19), em um levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo que está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.