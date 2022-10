RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (19) indica que Jair Bolsonaro (PL) ultrapassou numericamente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre homens no 2º turno, mas ambos se mantêm em empate técnico nesse grupo.

O presidente variou de 46% para 49% nas intenções de voto do público masculino na última semana, enquanto o petista oscilou de 48% para 47%. Os movimentos se deram dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais nesse segmento.

Já no eleitorado feminino, o placar continuou em 51% de Lula contra 42% de Bolsonaro, considerando a mesma margem de erro. Os que pretendem votar em branco ou nulo variam de 4% a 5% e os indecisos, de 1% a 2%.

As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%.

O levantamento, que ouviu 2.912 pessoas entre esta terça (17) e esta quinta em 181 municípios, com um nível de confiança de 95%, foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07340/2022.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.