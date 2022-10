BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS, MG (FOLHAPRESS) - A passagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) por Minas Gerais nesta terça-feira (18) foi marcada por sua participação num evento lotado e outro esvaziado, na mesma cidade, que se transformou numa batalha de vídeos em redes sociais.

Se por um lado o presidente, que disputa a reeleição contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou de um ato no Parque de Exposições de Montes Claros com milhares de pessoas, por outro esteve num ato esvaziado com prefeitos da região convidados pelo governador Romeu Zema (Novo), reeleito no primeiro turno.

A agenda do presidente em Montes Claros contou com um comício ao lado de Zema no Parque de Exposições, que reuniu milhares de pessoas. No ato, Bolsonaro voltou a criticar Lula e a dizer que no seu governo, iniciado em 2019, não há corrupção.

As imagens desse evento foram divulgadas por bolsonaristas em redes sociais, enquanto petistas compartilharam outro momento da passagem do presidente pela cidade mineira.

Mesmo tendo Zema como uma espécie de "cabo eleitoral de luxo", Bolsonaro participou de uma reunião esvaziada com prefeitos em Montes Claros. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o presidente e o governador chegam ao local do encontro, um auditório no Parque de Exposições.

As cenas mostram um pequeno grupo de prefeitos próximos ao palco do auditório. A região norte de Minas Gerais é composta por 89 municípios, e Lula tem grande força na região.

Em Montes Claros, a principal cidade e sexto maior colégio eleitoral do estado, o ex-presidente venceu com 46,63% dos votos válidos, ante 44,90% de Bolsonaro.

"Olá, prefeitos da região de Montes Claros e do norte de Minas. Neste dia 18 de outubro, eu e o presidente Bolsonaro estaremos na cidade de Montes Claros, no Parque de Exposições, às cinco e meia da tarde. Aguardo vocês lá. Um abraço", diz o governador num vídeo convidando os prefeitos a participarem do ato.

À reportagem assessores do governo mineiro disseram que o evento era restrito a prefeitos e que o presidente chegou antes do horário previsto, o que resultou na presença de poucos prefeitos.

Aliados de Zema afirmaram que o encontro em Montes Claros foi organizado por prefeitos do Cimams (Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene). A reportagem também tentou contato com o comando da entidade, mas não houve retorno.

A proa das campanhas de Bolsonaro e Lula na disputa de segundo turno da eleição presidencial foi apontada seis vezes para Minas Gerais, com um total de cinco cidades visitadas ou programadas para serem visitadas de 6 de outubro a sexta-feira (21).

Bolsonaro priorizou Belo Horizonte. Esteve na capital por três vezes, para atos com públicos específicos. Encontrou empresários no dia 6, participou de culto com evangélicos no dia 12 e de ato com prefeitos dia 14.

O presidente venceu o adversário na cidade por 46,60% a 42,53% dos votos válidos. Lula esteve na capital mineira no dia 9, para caminhada e comício na Praça Tiradentes.

O petista bateu o rival em Minas Gerais, que atrai tanta atenção assim em disputas pelo Palácio do Planalto por ser o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás de São Paulo, e pelo fato de que, depois da redemocratização, todos os candidatos que venceram a corrida presidencial ganharam também no estado.

Lula obteve 48,29% dos votos válidos em Minas, contra 43,60% do adversário.

Bolsonaro voltou ao estado nesta terça (18). Além de Montes Claros, fez ato em Juiz de Fora (Zona da Mata), que afirma ser sua segunda "terra natal", por ter sido onde sofreu uma facada em 2018.

Na cidade, Bolsonaro perdeu a eleição para Lula por 52,62% a 38,41% dos votos válidos. O ex-presidente volta a Minas nesta sexta, com atos previstos para Teófilo Otoni (Vale do Mucuri) e Governador Valadares (leste).