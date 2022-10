CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Eduardo Riedel (PSDB), candidato ao Governo de Mato Grosso do Sul, afirmou nesta quinta (20), em sabatina da Folha de S.Paulo/UOL, ter posição definida em relação a Jair Bolsonaro (PL) e que o apoio do presidente a seu rival, Capitão Contar (PRTB), durante debate na TV Globo, foi "num momento de tensão".

Já era madrugada, e Bolsonaro estava pressionado, disse Riedel, que conta com o apoio da ex-ministra da Agricultura da gestão Bolsonaro Tereza Cristina, senadora eleita pelo estado. "Mas isso não muda meu posicionamento político, ele é livre para escolher a opção dele, a preferência que ele tem."

Riedel também lembrou que, após o debate, Bolsonaro veio a público para "neutralizar" o posicionamento -e o fez por duas vezes. "Num vídeo com a ministra e numa entrevista coletiva, em Brasília, disse que Mato Grosso do Sul tem dois candidatos que o apoiam e que vai se manter neutro".

De acordo com o candidato ao governo, sua posição favorável à reeleição do presidente é antiga. "E o meu adversário só tem esse discurso e essa fala. Já eu tenho um projeto para o Mato Grosso do Sul."

Para Riedel, Contar pega carona nesse "eventual movimento" em relação ao presidente. "Tenho posição muito clara, definida em relação à reeleição dele, mas não é uma posição de aproveitar o momento."

Questionado sobre a possibilidade de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Bolsonaro, Riedel disse não ter essa perspectiva. "Nunca tive. Respeito como candidato, como homem público, mas tenho minhas convicções, não penso em mudar em função da declaração do candidato Bolsonaro."