SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a governador de São Paulo Fernando Haddad (PT) criticou nesta quinta-feira (20) o uso da sede do governo paulista para um ato político do governador Rodrigo Garcia (PSDB) com o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi dada antes de uma carreata em Santana (zona norte), onde o adversário de Haddad, Tarcísio de Freitas (Republicanos) teve mais votos no primeiro turno.

Em áreas residenciais de Santana, bairro de classe média e alta da capital, o petista foi recebido com gritos de "ladrão", "volta pra Cuba" e "segura a carteira". Já em áreas comerciais, em menor escala, funcionários de loja aplaudiram e gritaram Lula. Quando Haddad saiu de Santana, indo para o Imirim e Lauzane, a recepção da população foi melhor, com alguns gritos de Lula e outros de Bolsonaro.

Haddad repercutiu o evento de Rodrigo com Bolsonaro no palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona oeste de SP), previsto para a noite desta quinta. O governador declarou apoio incondicional ao presidente e está entrando na campanha dele, fazendo a intermediação com prefeitos do interior.

"É um uso indevido do Palácio que não é só a residência oficial do governador, mas a sede administrativa do governo do estado. Você não usa equipamento público para isso. Tarcísio não tem mandato, ele é candidato", disse.

O petista afirmou ainda que pretende consolidar seus votos com agendas na região metropolitana, onde venceu, incluindo na capital. Porém, ele pretende dar entrevistas a emissoras do interior na tentativa de ganhar terreno onde está em desvantagem.