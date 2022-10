SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pastor bolsonarista André Valadão disse ter recebido uma intimação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em vídeo publicado nesta quarta (19), no qual também afirma que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é a favor do aborto nem da descriminalização das drogas, entre outros pontos.

"Dias atrás recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e venho me declarar a partir dessa intimação", diz o pastor em vídeo com fundo preto e música de fundo.

O processo, movido pela coligação do PT e cuja relatoria é da ministra Maria Claudia Bucchianeri, entretanto, ainda está em andamento.

No último dia 6 de outubro, o pastor foi intimado para ter ciência da ação e para apresentar sua defesa, sem a necessidade de se retratar. A última movimentação do processo é desta quarta, quando os autos foram enviados ao Ministério Público Eleitoral.

A reportagem tentou entrar em contato com Valadão por meio da assessoria da Igreja Batista Lagoinha, da qual ele faz parte, mas não obteve resposta.

Na publicação, o pastor também diz que Lula não é a favor da liberação de pequenos furtos e de regulação da mídia que impeça a liberdade de expressão e de culto.

Nesta quinta-feira (20), ele publicou a intimação do dia 6 de outubro e disse que gravou o vídeo para tentar se antecipar à decisão.

"A fim de que o pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, sob o manto de um pseudo direito de resposta, gravei o vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito", escreveu.

Nas redes sociais de Valadão, mensagens críticas e enganosas sobre o PT são frequentes.

Um dia antes, o pastor publicou um vídeo direcionado a líderes cristãos para dizer que, em um eventual governo petista, igrejas e templos poderiam ser fechados. O boato é reciclado desde as eleições de 1989, quando Fernando Collor venceu Lula.

"Já parou para pensar que você pode ser considerado um criminoso, um fora da lei? Alguém perseguido e preso por ser impedido a partir de leis que o sistema e o governo implantam no Brasil, onde o evangelho não pode ser pregado mais na sua totalidade?", questionou.

Além de pastor, Valadão é cantor e já fez parte do grupo de música gospel Diante do Trono, hoje composto apenas pela sua irmã, Ana Paula. Ele tem 5,5 milhões de seguidores no Instagram e 1,3 milhão no Twitter.

Críticos do presidente se manifestaram nas redes sociais. O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP) alega que Valadão apresentou decisão judicial falsa e diz ter protocolado uma denúncia contra o pastor.

O youtuber Felipe Neto, apoiador de Lula, afirmou que o objetivo da ação é que opositores peçam a prisão do pastor para usar a narrativa de que vão fechar igrejas. "Se for preso, será o cenário dos sonhos para eles", escreveu.

Nos últimos dias, bolsonaristas têm argumentado que o TSE censura apoiadores ou veículos de comunicação simpáticos ao presidente. Um dos episódios usados para corroborar a tese ocorreu na terça-feira (18), quando o tribunal deu três direitos de resposta para Lula na Jovem Pan.

Agora, o petista poderá rebater afirmações de que mente, de que não foi "inocentado" e de que irá perseguir cristãos. O tribunal determinou ainda que os comentaristas da emissora não reproduzam as mesmas críticas, sob pena de multa de R$ 25 mil "por reiteração ou manutenção da conduta".