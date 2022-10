Agência Brasil - Banner eleições 2022

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, disse hoje (20) que pretende instalar 70 hospitais dia públicos em cidades do interior do estado. De acordo com o candidato, esse modelo de hospital onera menos o Sistema Único de Saúde (SUS) e desafoga os hospitais regionais.

“Precisamos levar 70 hospitais dia para o interior para que a cada 400 mil habitantes nós tenhamos um hospital dia”, disse em entrevista ao SBT Interior. “Hospital dia faz as cirurgias que não dependem de internação, que é parte cara do tratamento. Essas cirurgias podem ser feitas em ambulatório e a pessoa se recupera em casa. Isso dá uma agilidade muito grande e desafoga os hospitais regionais e as santas casas”.

O candidato lembrou que, quando foi prefeito de São Paulo, instalou na cidade 35 hospitais dessa modalidade. “A capital conheceu os 35 hospitais dia que eu entreguei. O interior ainda não sabe o que que é essa facilidade do SUS para desonerar os hospitais regionais”, disse.

Haddad afirmou ainda que pretende recuperar o programa Nota Fiscal Paulista para aumentar os recursos das santas casas. “Nós precisamos recuperar a Nota Fiscal Paulista para apoiar as santas casas que não estão recebendo os repasses do governo do estado”.

