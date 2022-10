SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá ter três horas a mais de exposição na televisão do Jair Bolsonaro (PL) durante os dias que faltam da propaganda eleitoral, que vai até 28 de outubro. Somados os blocos diários e das inserções, o petista acumulará a cerca de 5 horas e o presidente, 2 horas.

A diferença se dá pelas punições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aos dois candidatos, que foram obrigados a ceder tempo de direito de resposta após ataques nas propagandas.

No segundo turno, o espaço na propaganda eleitoral é dividido igualmente pelos candidatos, que ficam com 25 inserções e 10 minutos no bloco do horário eleitoral por dia.

Bolsonaro teve que ceder 184 inserções, de 30 segundos cada, das 250 que tem até o dia 28 de outubro. Ganhou dois direitos de resposta, que lhe renderam 22 inserções que eram do petista. Lula ficou com 412 inserções no total contra 88 do atual presidente.

As primeiras decisões de direito de resposta foram tomadas na quarta-feira (19). O petista teve sete pedidos aprovados para rebater acusações de ser "ladrão", "corrupto" e de envolvimento com o crime.

As peças de propaganda da campanha do presidente diziam que Lula foi o mais votado entre presos, o que não é possível precisar, e que teria ligações com bandidos.

Bolsonaro obteve, na quarta, uma decisão favorável para responder, em 14 inserções de 30 segundos, à propaganda do petista que o associava ao canibalismo, usando uma entrevista dada pelo presidente ao jornal americano The New York Times em 2016, afirmando estar disposto a comer carne de um indígena morto.

Nesta quinta, foram divulgadas duas novas punições. Bolsonaro obtive direito de resposta de dois minutos no bloco do horário eleitoral de Lula e 8 inserções que serão veiculadas no tempo previsto para o petista.

As decisões são da ministra Maria Claudia Bucchianeri, que aprovou os pedidos para rebater na televisão acusações feitas na propaganda do PT.

Em um dos casos, Bolsonaro terá 8 inserções de 30 segundos, além de 12 segundos de outra entrada, para responder a afirmações de que defende o aborto, feitas pela campanha de Lula.

Na outra ação, o chefe do Executivo vai responder sobre ter ligação com a milícia, "rachadinha", entre outros temas, em 2 minutos e 8 segundos do período que reservado a uma propaganda do petista.