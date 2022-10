BELO HORIZONTE, MG, E TEÓFILO OTONI, MG (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta sexta-feira (21) uma viagem de dois dias a Minas Gerais para a reta final da campanha de segundo turno.

O giro começou pela manhã em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e teve a presença da ex-senadora Marina Silva (Rede) e da senadora Simone Tebet (MDB) em uma caminhada pelo centro da cidade.

Marina anunciou apoio a Lula em setembro, mas é a primeira vez que participa de ato de campanha diante do público ao lado do ex-presidente. Da mesma forma Tebet, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno.

O vice-governador do estado, Paulo Brant (PSDB), que rompeu com o governador Romeu Zema (Novo), também participou do ato. O tucano criticou o ex-aliado e elogiou Lula.

"Sei que o governador tem feito uma campanha acirrada, agressiva. O povo de Minas é esse que está aqui, amante da liberdade, e não vai se guiar pelo voto dos coronéis", afirmou, em discurso de cima de um veículo. Segundo o vice-governador, "Lula é a esperança para resgatar a esperança no país".

O ex-presidente criticou o governador Zema em sua fala. "O governador durante a campanha dele fingia que não tinha candidato [à presidência] porque sabia que 40% dos meus eleitores votavam nele. Agora que ganhou, caiu a máscara", afirmou.

Lula disse ainda que o governador irá à cidade com Bolsonaro nos próximos dias e fez um pedido. "Mostrem a eles que vocês têm candidato, que o número de vocês é 13", afirmou.

Segundo Marina Silva, o que está acontecendo no Brasil no momento é um movimento em legítima defesa da democracia. "É impossível ter democracia com 33 milhões de pessoas passando fome. É impossível ter democracia no Brasil quando indígenas, povo preto e mulheres são os mais prejudicados", disse.

A senadora Tebet foi na mesma linha. "Estou aqui porque amo a democracia, amo o Brasil e amo o povo brasileiro. Estou pronta para, junto com vocês, tirar da presidência da República esse presidente desumano, que não ama o Brasil", disse.

O prefeito da cidade, Daniel Sucupira (PT), sem fazer menção direta, se referiu ao episódio em que Bolsonaro diz que "pintou um clima" com meninas venezuelanas, cena explorada na campanha de Lula.

"Nós sabemos da importância do respeito às crianças e adolescentes", afirmou, ao longo de sua fala. O prefeito fez as funções de mestre de cerimônia no ato. Todos os discursos foram feitos com o veículo em movimento.

Lula ficará dois dias em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Ainda nesta sexta irá a Juiz de Fora, na zona da Mata. Neste sábado (22), fará caminhada em Belo Horizonte e Ribeirão das Neves.

Bolsonaro também priorizou Minas Gerais no segundo turno, sobretudo Belo Horizonte. Até agora esteve na capital três vezes. Encontrou empresários no dia 6, participou de culto com evangélicos no dia 12 e de ato com prefeitos no dia 14.

O presidente venceu Lula em Belo Horizonte no primeiro turno por 46,60% a 42,53% dos votos. O petista esteve na cidade no dia 9, para caminhada e comício, realizado na Praça Tiradentes, região centro-sul da capital. Em Minas Gerais o vencedor foi Lula, por 48,29% a 43,60% dos votos válidos.

Das três cidades em que ganhou de Bolsonaro, o melhor resultado foi em Juiz de Fora, com 52,62% a 38,41%. Em seguida vem Ribeirão das Neves, onde o ex-presidente ganhou de 49,31% a 42,74% dos votos válidos. A vitória em Teófilo Otoni foi mais apertada, de 48,74% a 45,34%.

Belo Horizonte é governada por Fuad Noman (PSD), aliado de Lula. Juiz de Fora e Teófilo Otoni são comandadas, respectivamente, por Margarida Salomão (PT) e Daniel Sucupira (PT).

Junynho Martins (DEM), que comanda Ribeirão das Neves, é bolsonarista e o único fora do espectro político do ex-presidente entre os chefes dos poderes executivos municipais das cidades que o ex-presidente visita nesta agenda de segundo turno em Minas.