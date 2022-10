Site Lula Oficial - Candidato à presidência Lula (PT) cumpre agenda de campanha em JF

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve chegar em Juiz de Fora por volta de 14h40 nesta sexta-feira (21) no Aeroporto da Serrinha. Conforme divulgou a prefeita Margarida Salomão, às 14h, em suas redes sociais, ele já teria decolado da cidade de Teófilo Otoni, onde também cumpriu agenda de campanha pela manhã, em direção ao município. Do bairro Aeroporto, Lula segue para o Hotel Trade, na Av. Presidente Itamar Franco, Cascatinha, onde fará coletiva de imprensa.

Após falar com os veículos de comunicação, o candidato segue para o Centro da cidade, onde participará de uma caminhada, com início às 16h na esquina da Avenida Francisco Bernardino com a Rua Benjamin Constant. A avenida já está totalmente interditada deste às 14h, a partir do ponto de partida da ação política. O candidato seguirá até a Praça da Estação, onde falará para seus apoiadores.

Também está confirmada a participação da senadora Simone Tebet (MDB-MS), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial.