SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), recebeu o apoio de lutadores de jiu-jitsu durante visita a uma academia de luta na Vila Olímpia, na zona oeste de São Paulo. Estavam presentes os lutadores Minotauro, José Aldo, Wanderlei Silva, entre outros.

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a deputada federal eleita Carla Zambelli (PL) também compareceram.

Bolsonaro posou para fotos com um cinturão e simulou golpes de luta com o mestre faixa vermelha Francisco Mansur. "Se ele estivesse de roupão vermelho, eu já o tinha enchido de porrada", disse o presidente às gargalhadas.

Tarcísio falou brevemente e exaltou Bolsonaro como "um presidente que resolveu enfrentar o sistema". "Se observarmos o que aconteceu no final do primeiro turno, eles apostaram todas as fichas. Institutos de pesquisa, veículos de imprensa, Judiciário, ou seja, todo mundo unido para derrotar aquele que enfrentou o sistema", disse.

No fim, Bolsonaro interagiu com apoiadores que o aguardavam em cercadinho montado na calçada.